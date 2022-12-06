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  4. Fenomen Danla Bilic yatak pozuyla Instagram'ı kavurdu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Fenomen Danla Bilic yatak pozuyla Instagram'ı kavurdu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

06.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu sevgilisi Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra Fransa tatiline çıkan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yatakta iddialı pozlarını paylaştı. Danla Bilic'e yorumlar yağmur gibi yağdı.

Fenomen Danla Bilic yatak pozuyla Instagram'ı kavurdu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasında yer alan Danla Bilic, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bilic, bu defa Fransa'da bir otel odasından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Danla Bilic yatakta cesur pozlar paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Danla Bilic'in iddialı paylaşımıma kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

Danla Bilic yatakta cesur pozlar paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

İddialı pozları beğenenler arasında Beril Pozam, Didem Soydan ve Duygu Özaslan gibi isimler de vardı.

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Estetik operasyonlar bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, sıkı diyetler ve ameliyatlarla epey kilo vermişti.

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic'in gerçek adı ise Neslihan Damla Aktepe.

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Beykent Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Bilic, eğitimini halen sürdürüyor.

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Fenomen Danla Bilic yataktan cesur pozlarını paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

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Danla Bilic Kubilay Aka Oyuncu dekolte sevgilisi aktan

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