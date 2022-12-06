Fenomen Danla Bilic yatak pozuyla Instagram'ı kavurdu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasında yer alan Danla Bilic, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bilic, bu defa Fransa'da bir otel odasından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Danla Bilic'in iddialı paylaşımıma kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

İddialı pozları beğenenler arasında Beril Pozam, Didem Soydan ve Duygu Özaslan gibi isimler de vardı.

Estetik operasyonlar bambaşka birisine dönüşen Danla Bilic, sıkı diyetler ve ameliyatlarla epey kilo vermişti.

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic'in gerçek adı ise Neslihan Damla Aktepe.

Beykent Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Bilic, eğitimini halen sürdürüyor.





