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Fenomen Pelinay İğit derin sırt dekoltesiyle büyüledi!

17.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ünlü oyuncu Ozan Dolunay ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan sosyal medya fenomeni Pelinay İğit cesur ve iddialı pozları ile sık sık gündeme geliyor. Instagram ve YouTube'da ürettiği içeriklerle tanınan ünlü fenomen bu defa derin sırt dekoltesiyle takipçilerinden tam not aldı.

Fenomen Pelinay İğit derin sırt dekoltesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay'la yaşadığı aşkla adını duyuran model ve Influencer Pelinay İğit Instagram ve YouTube'da oldukça aktif.

Özellikle YouTube'daki vlog'ları ile dikkat çeken ünlü fenomen bu defa iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı. Pelinay İğit'in derin sırt dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Pelinay İğit

İstanbul'da 13 Şubat 1993 tarihinde doğan Pelinay İğit bir dönem modellik yapmış ve Instagram YouTube gibi platformlarda çok sayıda takipçiye sahip olmuştur.

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Ünlü fenomen bu defa araba içerisinde verdiği iddialı pozu ile çok konuşuldu. Pelinay İğit derin sırt dekoltesiyle beğenilirken dövmeleri de dikkat çekti.

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Pelinay İğit'e takipçileri; 'Bayıldım',' 'Kalbim', 'Bu kadarı fazla ama Pelocum', 'Ne güzelsin' gibi yorumlarda bulundular.

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