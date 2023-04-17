Fenomen Pelinay İğit derin sırt dekoltesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay'la yaşadığı aşkla adını duyuran model ve Influencer Pelinay İğit Instagram ve YouTube'da oldukça aktif.

Özellikle YouTube'daki vlog'ları ile dikkat çeken ünlü fenomen bu defa iddialı pozları ile sosyal medyayı salladı. Pelinay İğit'in derin sırt dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

İstanbul'da 13 Şubat 1993 tarihinde doğan Pelinay İğit bir dönem modellik yapmış ve Instagram YouTube gibi platformlarda çok sayıda takipçiye sahip olmuştur.

Ünlü fenomen bu defa araba içerisinde verdiği iddialı pozu ile çok konuşuldu. Pelinay İğit derin sırt dekoltesiyle beğenilirken dövmeleri de dikkat çekti.

Pelinay İğit'e takipçileri; 'Bayıldım',' 'Kalbim', 'Bu kadarı fazla ama Pelocum', 'Ne güzelsin' gibi yorumlarda bulundular.





