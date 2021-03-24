Ferhan Tetik cinayeti nedir? İşte Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son durum

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanında birçok sosyal sorumluluk projeleri ile de sıklıkla adından söz ettiren Müge Anlı'nın programında bu hafta sıra dışı bir olay yaşandı. Yalova'da yaşayan 52 yaşındaki babasını aramaya gelen Fatih Tetik, babası Ferhan Tetik'in öldürüldüğünü düşünüyordu. Bugün Ferhan Tetik bulundu.
Ferhan Tetik, Yalova Çiftlikköy'de ikinci eşi Hülya Hanım ile yaşıyordu. 2 çocuk babası olan Ferhan Tetik, doğum gününde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.
Yalova'dan iş görüşmesi yapmak için Gemlik'e gideceğini söyleyen Ferhan Tetik, 1 hafta önce şüpheli bir şekilde kayboldu ve doğum gününden beri kendisinden haber alınamıyordu. Ferhan Tetik'in oğlu, annesi, babası ve yeğenleri Ferhan Tetik'in ikinci eşi olan Hülya Hanım'ın Ferhan Tetik'e bir şeyler yaptığından şüphelenerek Müge Anlı'ya başvurdu.
Ferhan Tetik'in eşi Hülya Hanım, Ferhan Bey ile ruh eşi olduklarını söyledi. İlk olarak 17 sene önce konuşmaya başlamış olan Ferhan Bey ve Hülya Hanım, o günlerde beraber olmak istediklerine karar vermişti ve Hülya Hanım bu sebeple eşinden boşandı. Daha sonra Ferhan Bey, ailesiyle beraber olmaya devam etti ve Hülya Hanım ile hiç konuşmadı.
3 yıl kadar önce tekrar konuşmaya başlayan Hülya ve Ferhan Tetik ikilisi, daha sonra evlendi. Bu evlilikten sonra ailesi ile arası açılan Ferhan Tetik, çocukları ile görüşmeyi bıraktı. Ferhan Tetik'in küçük oğlu Fatih Tetik, babasının kendilerinden uzaklaşma sebebinin Hülya Hanım olduğunu düşündü ve babalarının başına Hülya Hanım'ın bir şeyler getirdiğinden şüphelendiğini söyledi.
Hülya Hanım ise eşinin bu aralar psikolojik olarak biraz kötü olduğunu ve kendine zarar verebileceğini düşünüyordu.
Ferhan Tetik, dün akşam saatlerinde Yalova'daki ormanlık bir alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Ferhan Tetik'in ölümünün bir intihar olduğunu düşünenler de oldu ancak Ferhan Bey'in oğlu Fatih ve ailesi Ferhan Tetik'in kendi canına kıydığını düşünmüyordu.
Fatih Tetik, Ferhan Tetik'in yapılı bir adam olduğunu ve o dik ağaca kendi kendine tırmanabilme ihtimali olduğunu düşünmediğini söyledi. Bunun yanında babasının bir ayakkabısının oradaki gizemli bir teknede diğerinin ise ormanlık alanın içinde olduğunu gören Fatih Tetik, babasının alana sürüklenmiş olabileceğini de düşündüğünü belirtti.
Peki Ferhan Tetik'in ölümü bir intihar mı yoksa bir cinayet mi? Sır perdesi aralandığında sizler ile paylaşacağız.
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