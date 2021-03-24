Ferhan Tetik cinayeti nedir? İşte Müge Anlı'daki Ferhan Tetik olayında son durum

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanında birçok sosyal sorumluluk projeleri ile de sıklıkla adından söz ettiren Müge Anlı'nın programında bu hafta sıra dışı bir olay yaşandı. Yalova'da yaşayan 52 yaşındaki babasını aramaya gelen Fatih Tetik, babası Ferhan Tetik'in öldürüldüğünü düşünüyordu. Bugün Ferhan Tetik bulundu.

FERHAN TETİK KİMDİR?

Ferhan Tetik, Yalova Çiftlikköy'de ikinci eşi Hülya Hanım ile yaşıyordu. 2 çocuk babası olan Ferhan Tetik, doğum gününde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Yalova'dan iş görüşmesi yapmak için Gemlik'e gideceğini söyleyen Ferhan Tetik, 1 hafta önce şüpheli bir şekilde kayboldu ve doğum gününden beri kendisinden haber alınamıyordu. Ferhan Tetik'in oğlu, annesi, babası ve yeğenleri Ferhan Tetik'in ikinci eşi olan Hülya Hanım'ın Ferhan Tetik'e bir şeyler yaptığından şüphelenerek Müge Anlı'ya başvurdu.

Ferhan Tetik'in eşi Hülya Hanım, Ferhan Bey ile ruh eşi olduklarını söyledi. İlk olarak 17 sene önce konuşmaya başlamış olan Ferhan Bey ve Hülya Hanım, o günlerde beraber olmak istediklerine karar vermişti ve Hülya Hanım bu sebeple eşinden boşandı. Daha sonra Ferhan Bey, ailesiyle beraber olmaya devam etti ve Hülya Hanım ile hiç konuşmadı.