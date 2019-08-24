Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor

İSTANBUL (AA) - Ferrari “Classiche Orijinallik Sertifikası” ile klasik ve neo klasik otomobil kavramına değer katıyor.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari, halihazırda kullanılmakta olan ve tamamen orijinal parçalara sahip otomobillerine verdiği “Classiche Orijinallik Sertifikası” ile klasik otomobil kavramını bir üst düzeye taşıyor.

Officina Ferrari Classiche Atölyeleri’nde gerçekleştirilen kontrol testlerinin ardından sunulan bu sertifikayla, otomobillerin fabrika çıkış orijinalliğini de teminat altına alınmış oluyor. Doğrudan Ferrari'den veya dünyanın dört bir yanında bulunan 70'den fazla resmi Officina Ferrari Classiche atölyelerinden talep edilebilen sertifika, Ferrari Classiche uzmanlarının şasi, motor, şanzıman, süspansiyon fren, tekerlek, karoser ve araç içerisinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda araç orijinalliğinin netliğe kavuşmasının ardından hazırlanıyor. Böylelikle sahip olunan veya satın alınmak istenen aracın orijinalliğinin doğrulanması adına bir Ferrari garantisi sunulmuş oluyor.