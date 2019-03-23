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Ferrari Monza SP1’e altın ödüle layık görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödülü kazanırken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödüle layık görülürken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalyan spor otomobil devi Ferrari, tasarım alanında uluslararası prestije sahip IF Tasarım Ödülleri’nde 4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü.

Münih’te düzenlenen törende, Ferrari’nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari Monza SP1, altın ödülün sahibi oldu. Ferrari’nin, diğer modelleri Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca tasarım ödülüne layık görüldü.

66 yıldır tasarım alanındaki en önemli ödüllerden biri olan IF Ödülleri’nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik bir mükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı. Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile tasarım ödüllerini toplayan marka, böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarının başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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