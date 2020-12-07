HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ferritin nedir? Ferritin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Ferritin nedir? Ferritin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

07.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ferritin nedir? Ferritin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Bir tür protein kompleksi olan ferritin vücuda alınan demirin depolanmasını ve saklanmasını sağlar. Halk arasında demir deposu olarak da bilinir. Ferritin nedir, değeri ne kadar olmalıdır gibi soruların yanıtları burada...

Kırmızı kan hücreleri olarak bilinen eritrositlerin kana oksijeni yeterli miktarda taşıması için belli miktarda demire ihtiyaç vardır. Ferritin, vücuttaki demiri depolar ve demirin salınımını kontrol eder. Karaciğer, kemik iliği ve bağışıklık sistemi hücrelerinin %75’ini oluşturan hepatositlerde bulunur.

Vücuttaki İdeal Ferritin Değeri Kaç Olmalıdır?

Ferritin ne demek sorusuna verilebilecek en iyi cevap, vücudun demir deposu olduğudur. Vücuttaki ferritin oranı demir miktarıyla doğru orantılıdır. Demir miktarını ölçmek için ferritin testinden yararlanılır. Karaciğer hastalığı, hemokromatoz, still hastalığı gibi rahatsızlıkları teşhis etmek için bu testten yararlanılır. Bu durumda hemoglobin miktarı da bu testin sonucuyla ortaya çıkar. İdeal ferritin değeri yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Erkeklerde genelde 20-400 ml/ng normal seviye olarak görülür. Kadınlarda ise bu seviye daha düşüktür. 20-200 ml/ng kadınlarda normal kabul edilir. Kadınlarda erkeklere oranla düşük görülmesinin sebebi her ay gerçekleşen adet kanamasıdır. Yeni doğmuş bir bebekte 25-200 ml/ng olması gerekirken bir aylık bebekte 600 ml/ng değerine kadar ulaşması normal kabul edilir.

Ferritin Düşüklüğü Nedenleri

Kanda bulunması gereken demir miktarından daha az demir bulunması ferritin düşüklüğü nedir sorusunun cevabıdır. Günlük ihtiyacınız olan demiri yeteri kadar almamanız, düşük ferritinin düzeyinin başlıca sebebidir. Bunun yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin üretiminin yeterli durumda olmaması da önemli sebeplerden biri olarak gösterilir.
Diğer nedenler olarak şunlar sıralanabilir:

  • Mide rahatsızlıkları: Bağırsak emilimini olumsuz etkileyen bu hastalıklar demirin düşük seviyede olmasına neden olur.
  • Kadınlarda aşırı derecede adet kanaması görülmesi
  • C vitamini eksikliği
  • Yetersiz beslenme
  • Sık sık doğum yapmak
  • Otoimmün bozukluklar (Çölyak hastalığı gibi…)
  • İlaçların aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan mide rahatsızlığı

Demir seviyesinin normalden düşük olması pek çok ciddi hastalığa sebep olur. Fakat erken teşhis ve tedavi ile ölümcül bir sonuç doğurmaz.

Ferritin Düşüklüğü Belirtileri

Vücutta yeterli düzeyin altında demir bulunması ferritin eksikliği nedir sorusunun cevabı olarak verilir. Ferritinin düşük olduğu durumlarda bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kronik baş ağrıları
  • Saç dökülmesi
  • Bacak ağrıları
  • Nefes darlığı
  • Açıklanamayan halsizlik durumları
  • Tırnaklarda kırılma
  • Baş dönmesi
  • Depresyon
  • Anksiyete

Demir eksikliği beraberinde farklı hastalıkları da getirir. Vücudunda yetersiz demir bulunan birçok hasta bipolar bozukluk, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarla da karşı karşıya gelme riski altındadır. Günlük hayatınızı da olumsuz etkiler. Egzersiz yaparken vücudu zorlar ve nefes darlığı oluşur. Düşük miktarda bulunması gelişimi yavaşlatır ve gelişimsel gecikmeye neden olur. Çocukların yaşıtlarından daha küçük görünmeleri demir eksikliğinden kaynaklı olabilir. Teşhis konulduktan sonra bazı tedavi yöntemleriyle bu eksikliğin önüne geçilir. En temel tedavi yöntemi demir açısından zengin besinler tüketerek demir seviyesinin yükseltilmesidir. Bol miktarda meyve tüketmek ve C vitamini takviyesi almak da çözüm olarak sunulur. İleri düzeyde olduğu zamanlarda ferroz sülfat, ferroz flukonat, ferro fumarat gibi ilaçların kullanımına başvurulur.

Ferritin Yüksekliği Nedenleri

Vücutta bulunan yüksek düzeyde demir toksik maddedir. Organlarınızı zehirler ve organ yetmezliğine yol açar. Obezite, aşırı alkol ve sigara tüketimi ferritin yüksekliğinin başlıca nedenleridir. Akut faz reaktanı olarak da bilinen demir, vücuttaki iltihaplanma sonucunda yükselir. Çoğu hastalıkta olduğu gibi genetik faktörler de etkilidir. Hemokromatosiz bilinen genetik etmenlerle ortaya çıkan bir demir eksikliği hastalığıdır. Diğer nedenler ise şu şekilde sıralanır:

  • Hipertiroidizm
  • Tip 2 diyabet
  • Lösemi
  • Ramotoid artrit
  • Huzursuz bacak sendromu
  • Sık kan transfüzyonu
  • Demir zehirlenmesi
  • Hemolitik anemi
  • Bazı kan hastalıkları
  • Still hastalığı

Ferritinin seviyenizin yüksek çıkması durumunda başka testlerin de yapılması gerekebilir. Vücutta dolaşan demir miktarını ölçen test yapılır. Bir diğer test ise transferin miktarını ölçen ve TIBC testi denilen toplam demir bağlama kapasitesi testidir. Bu rahatsızlık bazı durumlarda kanser gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Ferritinin Yüksekliği Belirtileri

Vücudunuzda ortaya çıkan bazı sorunlardan yola çıkarak ideal seviyeden yüksek olduğunu anlayabilirsiniz. Bu belirtilerden temel olanları şunlardır:

  • Kalp çarpıntısı
  • Eklem ağrıları
  • Karın ağrısı
  • Cinsel isteksizlik ve performansta düşüklük
  • Cilt renginin kararması
  • Uyuşukluk hali
  • Kalp ve damar sorunları
  • Vücutta tüy kaybı
  • Zayıflık
  • Güçsüzlük

Ferritinin miktarı aşırı yüksek olan bireylerin libidosu oldukça düşer. Cinsel isteksizlik ortaya çıkar. Kalp ve damar sorunlarına yol açarak nefes alma güçlüklerine neden olur. Bu sorunlar hem iş yaşamını hem sosyal hayatı olumsuz etkiler. Kişiyi depresyona sürükleme gibi bir etkisi de olabilir. Tedavisi ferritin düşüklüğünde olduğu gibi beslenmeyle doğrudan ilgilidir. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek oldukça faydalı bir yöntem olur. Özellikle kahve ve yeşil çay tüketmek demir emilimini azaltarak normal bir seviyeye gelmesine yardımcı olur. Her hastalığa iyi gelen düzenli spor ve egzersiz bu hastalık için de oldukça büyük önem ifade eder. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin alınması aksatılmazsa büyük sorunlara yol açmadan önüne geçilebilir. Cinsel isteksizlik sorununa yol açmasından dolayı östrojen ve progesteron hormon takviyesi almayı gerektiren bir hastalıktır. Kan hücrelerinin yenilenmesini sağlayan kan bağışı da yüksek demir oranını azaltabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Denge kurmakta zorlanıyorsanız dikkat! Denge kurmakta zorlanıyorsanız dikkat!
3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın açıklaması

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Arpacık nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Stres bile neden oluyormuş! Önlemek mümkün mü?

Hantavirüs nasıl ve nereden bulaşır?

Hantavirüs uyarısı! Nasıl ve nereden bulaşır?

Hidrosefali (beyinde su toplaması) nedir?

Denge kurmakta zorlanıyorsanız dikkat!

Kene ısırmasında ne yapılmalı? İşte tedavi yöntemleri

Kene ısırmasında ne yapılmalı? İşte tedavi yöntemleri

Karaciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Karnınızda şişlik ve ağrı varsa dikkat! En çok onlarda görülüyor

Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.