Ferritin nedir? Ferritin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Ferritin ne demek sorusuna verilebilecek en iyi cevap, vücudun demir deposu olduğudur. Vücuttaki ferritin oranı demir miktarıyla doğru orantılıdır. Demir miktarını ölçmek için ferritin testinden yararlanılır. Karaciğer hastalığı, hemokromatoz, still hastalığı gibi rahatsızlıkları teşhis etmek için bu testten yararlanılır. Bu durumda hemoglobin miktarı da bu testin sonucuyla ortaya çıkar. İdeal ferritin değeri yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Erkeklerde genelde 20-400 ml/ng normal seviye olarak görülür. Kadınlarda ise bu seviye daha düşüktür. 20-200 ml/ng kadınlarda normal kabul edilir. Kadınlarda erkeklere oranla düşük görülmesinin sebebi her ay gerçekleşen adet kanamasıdır. Yeni doğmuş bir bebekte 25-200 ml/ng olması gerekirken bir aylık bebekte 600 ml/ng değerine kadar ulaşması normal kabul edilir.

Kırmızı kan hücreleri olarak bilinen eritrositlerin kana oksijeni yeterli miktarda taşıması için belli miktarda demire ihtiyaç vardır. Ferritin, vücuttaki demiri depolar ve demirin salınımını kontrol eder. Karaciğer, kemik iliği ve bağışıklık sistemi hücrelerinin %75’ini oluşturan hepatositlerde bulunur.

Ferritin Düşüklüğü Nedenleri

Kanda bulunması gereken demir miktarından daha az demir bulunması ferritin düşüklüğü nedir sorusunun cevabıdır. Günlük ihtiyacınız olan demiri yeteri kadar almamanız, düşük ferritinin düzeyinin başlıca sebebidir. Bunun yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin üretiminin yeterli durumda olmaması da önemli sebeplerden biri olarak gösterilir.

Diğer nedenler olarak şunlar sıralanabilir:

Mide rahatsızlıkları: Bağırsak emilimini olumsuz etkileyen bu hastalıklar demirin düşük seviyede olmasına neden olur.

Kadınlarda aşırı derecede adet kanaması görülmesi

C vitamini eksikliği

Yetersiz beslenme

Sık sık doğum yapmak

Otoimmün bozukluklar (Çölyak hastalığı gibi…)

İlaçların aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan mide rahatsızlığı

Demir seviyesinin normalden düşük olması pek çok ciddi hastalığa sebep olur. Fakat erken teşhis ve tedavi ile ölümcül bir sonuç doğurmaz.

Ferritin Düşüklüğü Belirtileri

Vücutta yeterli düzeyin altında demir bulunması ferritin eksikliği nedir sorusunun cevabı olarak verilir. Ferritinin düşük olduğu durumlarda bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Kronik baş ağrıları

Saç dökülmesi

Bacak ağrıları

Nefes darlığı

Açıklanamayan halsizlik durumları

Tırnaklarda kırılma

Baş dönmesi

Depresyon

Anksiyete

Demir eksikliği beraberinde farklı hastalıkları da getirir. Vücudunda yetersiz demir bulunan birçok hasta bipolar bozukluk, anksiyete, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarla da karşı karşıya gelme riski altındadır. Günlük hayatınızı da olumsuz etkiler. Egzersiz yaparken vücudu zorlar ve nefes darlığı oluşur. Düşük miktarda bulunması gelişimi yavaşlatır ve gelişimsel gecikmeye neden olur. Çocukların yaşıtlarından daha küçük görünmeleri demir eksikliğinden kaynaklı olabilir. Teşhis konulduktan sonra bazı tedavi yöntemleriyle bu eksikliğin önüne geçilir. En temel tedavi yöntemi demir açısından zengin besinler tüketerek demir seviyesinin yükseltilmesidir. Bol miktarda meyve tüketmek ve C vitamini takviyesi almak da çözüm olarak sunulur. İleri düzeyde olduğu zamanlarda ferroz sülfat, ferroz flukonat, ferro fumarat gibi ilaçların kullanımına başvurulur.