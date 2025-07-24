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Festivalin en genç girişimcisi: 12 yaşındaki Vesile, annesinin desteğiyle kendi standını takı açtı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, renkli görüntülere sahne olurken, genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Festivalin en genç girişimcisi olan 12 yaşındaki Vesile Akyün, tasarladığı takılarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Annesinin desteğiyle kendi standını açan minik girişimci, el emeği ürünlerini festival alanında sergileyerek büyük beğeni topluyor.

Festivalin en genç girişimcisi: 12 yaşındaki Vesile, annesinin desteğiyle kendi standını takı açtı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda minik girişimcileriyle de dikkat çekiyor. Festivalde tezgah açanlar arasında, tasarladığı takıları vatandaşların beğenisine sunan 12 yaşındaki Vesile Akyün de yer alıyor. Vesile, annesinin desteğiyle bu özel etkinliğe hazırlandığını söyledi.

Festivalin en genç girişimcisi: 12 yaşındaki Vesile, annesinin desteğiyle kendi standını takı açtı 1

FESTİVALİN EN GENÇ GİRİŞİMCİSİ

Gediz Tarhana Festivali'nin en genç girişimcisi olarak standında müşterilerini bekleyen Vesile Akyün, takı işine olan merakını ve nasıl başladığını şöyle anlattı: "12 yaşındayım. Küçüklüğümden bu yana bu işe merakım ve annemin yönlendirmesi ile başladım. Festivalde bir adım attım. Boş vakitlerimi değerlendirmek için takı işlerine başladım."

Festivalin en genç girişimcisi: 12 yaşındaki Vesile, annesinin desteğiyle kendi standını takı açtı 2

"TELEFONLA TABLETLE UĞRAŞMIYOR EN AZINDAN"

Vesile'nin annesi Safiye Akyün ise kızının bu girişimini büyük bir memnuniyetle desteklediğini belirtti. Anne Akyün, "Kızımı boş vakitlerini değerlendirmek için böyle bir aktivite ayarladık. O da sevdi, severek yaptı. Gediz Tarhana Festivali'nde stant açtık. Gelen herkesi bekliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çeşitli ürünler çıkarmaya çalışacağız. Bu aktivitesini çok destekledim. Telefonla tabletle uğraşmıyor en azından, onlarla uğraşmaması için, boş vakitlerini değerlendirmesi için böyle bir aktivite gerçekleştirdik. O da severek yaptı. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

Festivalin en genç girişimcisi: 12 yaşındaki Vesile, annesinin desteğiyle kendi standını takı açtı 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Takı Tasarımı Kütahya Gediz festival
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