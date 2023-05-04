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Fethiye'de fırtınada savrulan paraşütçüler, dağ eteklerine ve ilçe merkezine düştü: 1'i ağır 7 yaralı

04.05.2023 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de uçuş yapan paraşütçüler, kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan 26 pilot ve yolcudan, bazıları dağ eteklerine bazıları ise ilçe merkezinde farklı noktalara düştü. Ekiplerin sahadan topladığı paraşütçüler ile yolcular arasından 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Fethiye'de fırtınada savrulan paraşütçüler, dağ eteklerine ve ilçe merkezine düştü: 1'i ağır 7 yaralı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı. İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşütlerin düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AKUT ile çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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DAĞ ETEKLERİNE VE İLÇE MERKEZİNE DÜŞTÜLER

Fırtınanın etkisiyle 10 tandem ikili 20 kişi, 6 tekli paraşütçü olmak üzere 26 kişinin bazıları dağ eteklerine, bazıları da ilçe merkezinin farklı yerlerine düştü.

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ASKERİ HELİKOPTER YARDIMA KOŞTU

Vatandaşların ihbarları ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ilk olarak 9 pilot ile 9 yolcusuna ve tekli de 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Mendos Dağı eteğine düşen bir pilot ile yolcusuna ulaşan ekipler, sarp arazi ile olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter istedi.

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Talep üzerine olay yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri sevk edildi. Ekiplerce helikoptere alınan yaralı pilot Uğur G., Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan yaşanan olay nedeniyle ilçedeki hastanelerde 7 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye paraşüt kazası

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