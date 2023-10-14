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Fethiye'de kuvvetli yağış hayatı felç etti!

14.10.2023 21:55 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde yükselen su nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Fethiye'de kuvvetli yağış hayatı felç etti!

Fethiye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.

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Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.

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Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
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Su giderlerinde temizlik çalışması yapılmadığını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye sağanak yağış

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