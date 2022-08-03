HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fethiye'de Suriyeli grup arasında 'telefon alışverişi' kavgası! Sınır dışı edildiler

Fethiye'de Suriyeli grup arasında 'telefon alışverişi' kavgası! Sınır dışı edildiler

03.08.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Suriye uyruklu kişiler arasında cep telefonu alışverişi nedeniyle sokak ortasında kavga çıktı. Yaşanan olayın ardından 9 şüpheli polis gözaltına alındı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan kişilerden 6'sı 'Kamu düzenini tehdit' suçuyla Göç İdaresi'ne götürülerek sınır dışı edildi.

Fethiye'de Suriyeli grup arasında 'telefon alışverişi' kavgası! Sınır dışı edildiler

Fethiye'deki olay 31 Temmuz'da öğle saatlerinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu kişiler, cep telefonu alışverişi nedeniyle sokakta tartışmaya başladı.

SOKAK ORTASINDA SOPALI KAVGA!

Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık dağılırken, polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

suriyeliler-arasinda-cikan-telefon-alisverisi-kavgasi-kamerada-6si-sinir-disi-edildi_3194_dhaphoto2

'KAMU DÜZENİNİ TEHDİT'

Öte yandan, kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı, 'Kamu düzenini tehdit' suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kişi, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. (DHA)

suriyeliler-arasinda-cikan-telefon-alisverisi-kavgasi-kamerada-6si-sinir-disi-edildi_3194_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındıÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!
Kentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa ettiKentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti
Anahtar Kelimeler:
suriye Fethiye suriyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

Kentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

"Yeni Adnan Oktar mı?" deniliyordu! Onlarca kadınla yeni videosu ortaya çıktı: "Yiyin" dedi ve...

"Yeni Adnan Oktar mı?" deniliyordu! Onlarca kadınla yeni videosu ortaya çıktı: "Yiyin" dedi ve...

F.Bahçe, gol problemini dünya yıldızıyla çözüyor!

F.Bahçe, gol problemini dünya yıldızıyla çözüyor!

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

İlginizi Çekebilir

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.