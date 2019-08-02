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Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü raporunda, Fethiye körfezinin yeşil renge bürünmesine neden olan Alg patlamasının denizdeki fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklandığı bildirildi - Rapordan: - "Yapılan uyarılara rağmen yaklaşık altı yıldır kapasitesinin üzerinde çalışan atık su arıtma tesisinin yeterli düzeyde arıtma sağlanmadan atıksular denize deşarj edilmektedir" - "Bu kapsamda çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili idari süreç devam etmektedir"

Fethiye Körfezi'nin yeşil renge bürünmesine neden olan Alg patlamasının denizdeki fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklandığı bildirildi.

Kirliliği araştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü raporunda, Fethiye Körfezi'nin yeşil renge bürünmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Raporda, Fethiye Körfezi ve özellikle Koca Çalış bölgesinde denizin renginin ani şekilde yeşil renge büründüğü, bu durumun alg patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

"Fethiye Körfezi'nde yaşanan Alg patlamasındaki en büyük etken denizel ortamda fosfor ve azot oranının aşırı artışından kaynaklanmaktadır. Söz konusu kirlilikteki en büyük etken atık su arıtma tesislerindeki yetersizlik ve altyapı probleminden kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verilen raporda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmenin, bunun için gerekli tesisleri kurmanın, kurdurtmanın ve işletmenin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Fethiye Atıksu Arıtma tesisinin 2013'te yaz sezonunda maksimum çıkış suyu debisinin 23,514 metreküp gün planlandığı ancak çıkış suyu debisinin 33 bin metreküp gün olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 8 Kasım 2017 tarih ve 11027 sayılı yazısı ve 31 Ağustos 2018 tarih ve 12007 sayılı yazısı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci etap inşaasına başlanması konusunda gerekli uyarı yazıları yazılmıştır. Ancak yapılan uyarılara rağmen yaklaşık altı yıldır kapasitesinin üzerinde çalışan tesiste yeterli düzeyde arıtma sağlanmadan atık sular denize deşarj edilmektedir. Bu kapsamda çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili idari süreç devam etmektedir."

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Fethiye Muğla Valiliği rapor

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