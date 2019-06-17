HABER

Fethiye'de caretta caretta yuva sayısı 30'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı sahiline yumurta bırakmaya devam ediyor - DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale: - "Şu anda Fethiye’de 30 yuvamız var. Bu sayının Temmuz'da iki üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz"

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların yuvalama alanları arasında yer alan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı sahilinde yuva sayısı 30'a ulaştı.

Foça Mahallesi’ndeki sahilde caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının korunması için mayısta çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öncelikle yumurtlamak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarını koruduklarını belirten Başkale, "Akşam Fethiye sahilleri çok kalabalık oluyor. Kaplumbağalar insanlardan korktukları için yuvalamadan geri dönüyorlar. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte çevredeki esnaf ve yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Başkale, Fethiye kumsallarında yaklaşık 30 yıldır koruma çalışması yaptıklarını, insanların yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığını dile getirdi.

- Havaların serin gitmesi yuvalamayı geciktirdi

Havaların geçen yıl daha sıcak geçtiğini ve Fethiye'de 120 yuvayla sezonu kapattıklarını aktaran Başkale, "Bu sene hava daha serin gidiyor. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklık 30-35 dereceyken bu sene 27-28 derecede seyrediyor. Bu da kaplumbağaların biyolojik saatini değiştirdi ve yuvalamada biraz daha gecikmelerine sebep oldu. Özellikle Fethiye kumsalları için. Şu anda Fethiye'de 30 yuvamız var. Bu sayının Temmuz'da iki üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Vali Bektaş'tan kaçak ocak tepkisiVali Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi
Validen kaçak ocak açıklaması, "19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz"Validen kaçak ocak açıklaması, "19 yaşındaki gencin fare yuvasındaki yerde ölmesine müsaade etmeyeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta Çalış Plajı dekamer Eyüp Başkale Fethiye Muğla yuvalama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.