HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fethiye’de otomobil devrildi: 1 ölü

Fethiye’de otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 23:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Fethiye-Seydikemer yolu Çırpı mevkisinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Fethiye-Seydikemer yolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sürmen yönetimindeki 48 GA 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sürmen sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sürmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürmen’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Samsun'daki kan donduran cinayette yeni gelişmeSamsun'daki kan donduran cinayette yeni gelişme
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
Yunanistan'dan geri adım: O fotoğraflar nöbet değişimiydi!
Yunanistan'dan geri adım: O fotoğraflar nöbet değişimiydi!
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı
Bahçelievler'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti
Bahçelievler'de kadın cinayeti!
Samsun'daki kan donduran cinayetin zanlılarına 'yardım ve yataklık' iddiasına 3 tutuklama
Samsun'daki kan donduran cinayette yeni gelişme
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.