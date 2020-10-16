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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, narkotik köpeği Hera’nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda 5 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, narkotik köpeği Hera’nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda 5 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Evlerde yapılan aramada 11 parça halinde 178,70 gram esrar, 3 parça halinde 3,48 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 2 adet extacy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda ekipler tarafından gözaltına 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan uyuşturucu alışverişi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda bir kişinin motosiklet ile yolda durduğu, bir başka kişinin de yaya olarak gelip uyuşturucu alışverişi yaptığı görüldü.

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