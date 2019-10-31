HABER

Fethiye'deki spor salonu cinayetinde baba-oğul tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, spor salonu işletmecisi Riyad Reşat Özkan'ın (26) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat A.

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, spor salonu işletmecisi Riyad Reşat Özkan'ın (26) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A., tutuklandı. Olayın ardından Özkan’ın yakınları cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia ederken, tutuklanan baba ve oğlun bu suçlamayı reddettiği öğrenildi.
Olay, 28 Ekim'de, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi’nde, Riyad Reşit Özkan’ın 2 yıldır işlettiği spor salonunda meydana geldi. Amatör boksörlük de yapan Özkan’a, salona giren saldırgan tarafından tabancayla ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Özkan, kanlar içinde yığılırken, saldırgan salonun önünde bekleyen otomobile binip, kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkan, Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Özkan, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
BAŞKA BİR OTOMOBİL KİRALARKEN YAKALANDILAR
Çalışma kapsamında, saldırganın bulunduğu otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat A., oğlu Metehan Kutalmış A. Ve T.S.’nin Afyonkarahisar’a gittiği de tespit edildi. 3 kişi, burada kiraladıkları başka bir otomobille kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından bugün öğlen saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye girdi. Şüphelilerden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAN DAVASI İDDİASI
Öte yandan, aslen Erzurumlu olan Özkan'ın kan davası nedeniyle 8 yıl önce memleketinden ayrıldığı ve Fethiye'de yaşamaya başladığı belirlendi. Özkan'ın yakınları cinayetin kan davası güden aile fertleri tarafından işlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Tutuklanan baba oğlun kan davası suçlamasını reddettiği ancak cinayet nedenine ilişkin de bilgi vermediği öğrenildi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
RTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten ÇıkartıldıRTÜK Başkanı'nı Eleştiren Faruk Bildirici Üyelikten Çıkartıldı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMalatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Son dakika! Fransa Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye-Fransa geriliminde yeni perde!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.