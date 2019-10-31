Fethiye'deki spor salonu cinayetinde baba-oğul tutuklandı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, spor salonu işletmecisi Riyad Reşat Özkan'ın (26) tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A., tutuklandı. Olayın ardından Özkan’ın yakınları cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia ederken, tutuklanan baba ve oğlun bu suçlamayı reddettiği öğrenildi.

Olay, 28 Ekim'de, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi’nde, Riyad Reşit Özkan’ın 2 yıldır işlettiği spor salonunda meydana geldi. Amatör boksörlük de yapan Özkan’a, salona giren saldırgan tarafından tabancayla ateş açıldı. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan Özkan, kanlar içinde yığılırken, saldırgan salonun önünde bekleyen otomobile binip, kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özkan, Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Özkan, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

BAŞKA BİR OTOMOBİL KİRALARKEN YAKALANDILAR

Çalışma kapsamında, saldırganın bulunduğu otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat A., oğlu Metehan Kutalmış A. Ve T.S.’nin Afyonkarahisar’a gittiği de tespit edildi. 3 kişi, burada kiraladıkları başka bir otomobille kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından bugün öğlen saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye girdi. Şüphelilerden Murat A. ve oğlu Metehan Kutalmış A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAN DAVASI İDDİASI

Öte yandan, aslen Erzurumlu olan Özkan'ın kan davası nedeniyle 8 yıl önce memleketinden ayrıldığı ve Fethiye'de yaşamaya başladığı belirlendi. Özkan'ın yakınları cinayetin kan davası güden aile fertleri tarafından işlenmiş olabileceği iddiasını ortaya attı. Tutuklanan baba oğlun kan davası suçlamasını reddettiği ancak cinayet nedenine ilişkin de bilgi vermediği öğrenildi.

