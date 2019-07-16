"FETÖ Almanya için de tehdit"

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, FETÖ'nün Almanya’da çok geniş bir ağa sahip olduğuna işaret ederek, bu örgütün Almanya için de ciddi tehdit oluşturduğunu ancak bu tehdidin boyutlarının henüz yeterince kavranılmadığını bildirdi.

Büyükelçi Aydın, Büyükelçiliğin internet sitesinde ''Demokrasi Adına Direnişin 3. Yıl dönümü'' başlıklı makalesinde, FETÖ’ye karşı yürütülen etkili mücadele sonucunda örgütün Türkiye’deki ana omurgasını kaybettiğini ancak yurt dışındaki geniş yapılanması sayesinde hayatta kalmaya çabaladığını belirterek, bu tehlikenin farkına varan çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların FETÖ’yü terör örgütü olarak sınıflandırdıklarının altını çizdi.

FETÖ’nün bugün Almanya’da çok geniş bir ağa sahip olduğuna işaret eden Aydın, ''FETÖ mensuplarının barındığı ve örgütün emellerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiği ülkelerin birçoğu da FETÖ tehdidinin boyutunu henüz kavrayamamıştır. Almanya Federal Cumhuriyeti de maalesef bu ülkelerden biridir.'' ifadelerini kullandı.