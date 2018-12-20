FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Sorgusunda üzerine atılı suçları reddettiğini belirten Cem Ş, 1991'de Hava Harp Okuluna girdiğini, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev yaptığını, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında çalıştığını ancak mehil izninde olduğundan görev yerine gitmediğini, 2017 Şubat'ta ise Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığına atandığını Denetleme Başkanlığında görevliyken açığa alınıp gözaltına alındığını beyan etti.

FETÖ mensubu olmadığını eşiyle evlenmesinde örgütün bir bağı bulunmadığını ifade eden 3 çocuk sahibi Cem Ş, örgütün haberleşme metodu olarak sabit ve ankesörlü hatlardan irtibata geçme yöntemini daha önce gazeteden okuduğunu bu konu hakkında başka bir şey bilmediğini savundu.

Terör örgütünün herhangi bir iletişim yöntemini kullanmadığını savunan Cem Ş, ikametinde yapılan aramada ele geçen ve mahkeme kararıyla el konan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, söz konusu cihazlarda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

Soruşturma sonucunda Cem Ş'nin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edildi.

Cem Ş'nin 2010- 2018'de kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarında, sabit kontörlü telefonlardan 2010'da 5, 2012'de 4, 2013'te 6, 2014'te 8, 2015'te 8 ve 2016'da bir defa arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık Şüpheli Cem Ş. hakkında "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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