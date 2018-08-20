FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

FETÖ’nün en önemli gelir kaynaklarından olan kurban paralarına büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramları’nda FETÖ’nün taktiğini deşifre eden güvenlik güçleri yurt genelinde önlem aldı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatıyla hainlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı. Örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarla örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi. O seri operasyonların görüntülerine ulaşıldı.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre; FETÖ’cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler an an izlendi. Şüphelilerin tapelerde kurban derilerin ‘gömlek’ veya ‘futbolcu’, derileri toplama faaliyetinin ise ‘maç’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin FETÖ’nün belli olmaması için derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.