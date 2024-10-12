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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki yeni konutu ifşa edildi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
12.10.2024 16:52
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki konuttan ayrılarak taşındığı yeni evin adresi ve fotoğrafları, FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu 'f-watch.net' internet sitesinde ifşa edildi. İfşa paylaşımında ise "İddialara göre, bu adres değişikliği Fetullah Gülen'e yakın FETÖ yöneticilerinin zorla yaptığı bir hareketti" ifadeleri yer aldı. Evin değerinin ise 1 milyon dolar olduğu iddia edildi.

FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu 'f-watch.net' internet sitesinde, terör örgütüne dair ifşalar yayınlanıyor. ''Gülenist terör örgütü için küresel bilgi platformu' sloganını taşıyan sitenin hakkımızda bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

"FETÖ HAKKINDA GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"F-Watch, demokratik meşrutiyeti olmayan, bireysel özgürlükleri hedef alan ve fanatik bir şekilde beyni yıkanmış bir azınlık kullanarak toplumu kontrol etmeyi amaçlayan FETÖ'nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir sivil girişimdir. Sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz"

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"FETÖ YÖNETİCİLERİNİN ZORLA YAPTIRDIĞI BİR HAREKETTİ"

Sitede son olarak Fetullah Gülen'in yeni ikametgahının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Konutun fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda "Nisan 2024'te, bunama da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki, örgütün merkezi olan 'Chestnut Retreat Center'dan ayrıldı ve Saylorsburg'daki '260 Kennel Rd.' adresindeki eve götürüldü. İddialara göre, bu adres değişikliği Fetullah Gülen'e yakın FETÖ yöneticilerinin zorla yaptığı bir hareketti. Nitekim Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, kimsenin bu hareket için kendilerinden onay istemediğini kamuoyuna açıkladı" denildi.

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ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDEN O İSİMLER SORUMLU

Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in olası ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminin başaktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.

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EVİN DEĞERİNİN 1 MİLYON DOLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ayrıca, "Fetullah Gülen'in götürüldüğü, '260 Kennel Rd.' adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı. Birkaç gün önce FETÖ yanlısı Raindrops TV'nin Youtube üzerinden yayınladığı röportajda Türkyolu, örgütten hiçbir zaman para almadığını üzüntüyle açıkladı. Ancak, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca dolar değerinde çok sayıda mülke sahip olduğu tespit edildi" ifadeleri paylaşıldı.

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fetö Fetullah Gülen abd
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