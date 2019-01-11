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FETÖ firarisi İsmail Çolak adliyeye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, adliyeye sevk edildi

DÜZCE AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan bir davanın firari sanıklarından İsmail Çolak, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, dün Polonya'dan gelerek emniyete teslim olan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi firari FETÖ/PDY şüpheli İsmail Çolak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, dün Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.

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Düzce FETÖ İsmail Çolak ismailin yeri

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