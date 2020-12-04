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  4. FETÖ firarisi Kahramanmaraş’ta yakalandı

FETÖ firarisi Kahramanmaraş’ta yakalandı

04.12.2020 19:48 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan zanlı Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Zonguldak’ta FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında firari olarak aranan zanlı Kahramanmaraş’ta yakalandı. Zonguldak’a getirilen firari şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen Ö.Ş. isimli şüpheli Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Zonguldak’a getirilen şüpheli Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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