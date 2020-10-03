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FETÖ firarisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan F.T.

FETÖ firarisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan sanık Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalanarak Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Edirne’de yakalanan şahıs Yunanistan’a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak’a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi. Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

FETÖ firarisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

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