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FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı

22.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onanan eski futbolcu Ersin Güreler, tutuklandı. Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan Güreler'in, örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunduğu öğrenildi.

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DAVA HAKKINDA

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda, Güreler hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmünü onamıştı.

AA

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