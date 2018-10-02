FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Televizyonda bir tartışma programına katılan Hanefi Avcı, çok tartışılacak sözler sarfetti. Avcı, FETÖ için, 'Bu yapı suçlu ama terör örgütü diyemezsiniz., PKK ile aynı kefeye koyamazsınız' ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın programına katılan Hanefi Avcı, şunları söyledi:

FETÖ dediğimiz yapının devleti ele geçirip rejimi değiştirme, şeriat rejimi kurmak gibi amaçları yoktu, onların dertleri mevcut hükümeti indirmekti. Bu yüzden dünya ve uluslarası hukuk FETÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmez.

"SIRADAN İNSANLARI CEZAEVİNE KOYARAK..."



Sıradan insanları cezaevine koya koya örgüte adam kazandırıyoruz, geçmişte de böyle yaparak PKK'ya, sol örgütlere çok adam kazandırdık, şimdi de ciddi yanlışlar yapılıyor.

"BU YAPI SUÇLU AMA..."



Bu yapı suçlu ama terör örgütü diyemezsiniz., PKK ile aynı kefeye koyamazsınız.

2 YIL ÖNCE NE DEMİŞTİ?



Hanefi Avcı, 21 Eylül 2016'da katıldığı bir canlı yayında ise,"Yargılamalar FETÖ’nün MGK’da terör örgütü olarak kabul edildiği tarihe göre yapılmalı" demişti.

Kaynak: İnternet Haber

