HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı

FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 2’si hücre evinde olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 2’si hücre evinde olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D. ile Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Z.D. Alanya ve Kepez ilçelerinde bulunan iki farklı hücre evinde yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.
Yine Antalya kent merkezindeki 3 farklı adreste 15 Eylül günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden biri hakkında ev hapis cezası verilirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı
Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları
En Çok Okunan Haberler
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
Son dakika! Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.