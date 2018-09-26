HABER

FETÖ'nün kritik davasında karar! Sanıklara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde adı geçen 26 askeri hakim ve savcıya 7,5 yıla kadar hapis cezası verildi.

FETÖ'nün kritik davasında karar! Sanıklara ceza yağdı

FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi'nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan 26'sına 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA


PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
Babasının vasiyeti üzerine 20 yıldır tahta kaşık yapıyorBabasının vasiyeti üzerine 20 yıldır tahta kaşık yapıyor
Tarihi Pervane Hamamı 750 yıldır hizmet veriyorTarihi Pervane Hamamı 750 yıldır hizmet veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sıkıyönetim fetö davası

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah askina VATANA IHANETIN bedeli 7 yilmi bu ceza degil ÖDÜLDÜR vatana ihanetin cezasi ÖLÜMDÜR ve oteside YOKTUR
Eğer amaçlarında başarılı olsalardı ve sıkıyönetim mahkeleri kurulsaydı bu adamlar acep size 7.5 yıla kadar hapis cezasımı isteyeceklerdi. çok saçma bir ceza sistemi var bu ülkede.
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.