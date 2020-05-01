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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen H.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

Çalışma kapsamında H.Y'nin saklandığı belirlenen örgütün hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"KAÇSAATOLDUSON" HESABININ YÖNETİCİSİ İDDİASI

Bu arada, zanlının, "@kacsaatolduson" kullanıcı adına sahip Twitter hesabının da yöneticisi olduğu iddia edildi.

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