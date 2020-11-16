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  4. FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

16.11.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 12’si gözaltına alındı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda FETÖ ile iktisatlı olduğu belirlenen 11 muvazzaf asker ile TSK’dan ihraç edilmiş 10 kişinin ankesörlü ve kontörlü telefonlardan “ardışık arama” yöntemiyle arandıkları tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 12’si gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma doğrultusunda FETÖ ile iktisatlı olduğu belirlenen 11 muvazzaf asker ile TSK’dan ihraç edilmiş 10 kişinin ankesörlü ve kontörlü telefonlardan “ardışık arama” yöntemiyle arandıkları tespit edildi. Zanlıların yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş illerinde başlattığı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, 9 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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