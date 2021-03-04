HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı

FETÖ operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı

04.03.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 7 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 7 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. İşlemleri sonrasında 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyorEvinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor
Sahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarasıSahibinden iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet numarası

En Çok Okunan Haberler

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Habertürk canlı yayınındaki zabıt katibi açıklamasına suç duyurusu

Yargı camiasını ayağa kaldıran sözlere suç duyurusu

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

17 yaşındaki Elif'e çarpan sürücü eşi rahatsızlandığı için hız yaptığını öne sürdü

Elif'e çarpan sürücü yargılanmaya başlandı! İşte savunması

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Covid-19 belirtileri nelerdir?

Otogarda fenalaşan İranlı yolcunun midesinden 890 gram uyuşturucu çıktı

Otogarda fenalaştı, midesinden çıkanlar şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.