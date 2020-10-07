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FETÖ Operasyonunda ‘Ev abisi’ tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında Kayseri ve Karabük’te ‘Ev abisi’ olarak gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri’nde örgüte ait evlerde ‘ev abisi’ olarak evlerde görevli yapan ve Karabük’te de aynı faaliyetlerinin olduğu yönünde istihbari bilgileri bulunan N.Y isimli şahıs terörle mücadele şubesi ekiplerince yakalandı.

FETÖ Operasyonunda ‘Ev abisi’ tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında Kayseri ve Karabük’te ‘Ev abisi’ olarak gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri’nde örgüte ait evlerde ‘ev abisi’ olarak evlerde görevli yapan ve Karabük’te de aynı faaliyetlerinin olduğu yönünde istihbari bilgileri bulunan N.Y isimli şahıs terörle mücadele şubesi ekiplerince yakalandı. Emniyette ifadesi tamamlanan N.Y savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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