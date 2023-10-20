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FETÖ operasyonunda polisi bile şaşkına çeviren olay! Sözde 'bölge ablası' bazadan çıktı

20.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden birinin bölge ablası olduğu öğrenildi. Örgütün sözde bölge ablası olarak görev yaptığı belirtilen E.D., baskın sırasında saklandığı koltuk bazasında yakalandı. Bazaya saklanarak polisi bile şaşkına çeviren kadın, gizlendiği bölmeden polisler tarafından çıkarılarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgütün hücre evi olarak kullandığı çok sayıda adres tespit edildi.

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Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda ihraç edilen emniyet müdürü A.A.V., örgüt içinde sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan E.D., polislikten atılan E.A. ile 6 yıl 7 ay kesinleşmiş mahkumiyeti olan hücre sorumlusu H.Ö.'nün de da aralarında yer aldığı 5'i hükümlü 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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YENİ DETAYLARA ULAŞILDI! KAPIYA GELEN POLİSLERİ GÖRÜNCE...

Öte yandan operasyona dair yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre örgütün sözde bölge ablası olarak görev yapan E.D.'nin, kapıya gelen polisleri görünce hücre evindeki koltuk bazasına saklandığı öğrenildi.

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POLİSLER BİLE ŞAŞIRDI

Bazaya saklanarak polisi bile şaşkına çeviren kadın, gizlendiği bölmeden polisler tarafından çıkarılarak gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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