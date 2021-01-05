HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

05.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

Antalya'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği'nden tutuksuz yargılanan İl Emniyet eski Müdürü Ali Yılmaz hakkında beraat kararı verildi.

İl emniyet müdürü olarak 2009- 2013 yıllarında görev yapan tutuksuz sanık Ali Yılmaz hakkında, 2019'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği', 'iletişimin gizliliğini ihlal' ve 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Yılmaz'ın emniyet teşkilatı dışında, hakkında aynı suçtan adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle hayatın olağan akışına aykırı iletişim kaydı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanığın, FETÖ/PDY adına önemli görevlerde bulunan kişilerle irtibatlı olduğunun anlaşıldığına değinilen iddianamede, “Şüphelinin FETÖ/PDY örgütünün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapısı içerisinde yer aldığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği değerlendirildiğinden hakkında iddianame tanzim edilmiştir" denildi.

'İDARİ SORUŞTURMALARDAN AKLANDIM'

Davanın bugün görülen karar duruşmasında Ali Yılmaz hakkında, beraat kararı verildi. Yılmaz, gazetecilere gönderdiği yazılı açıklamada, bazı siyasiler ile emniyet mensupları tarafından şikayet edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Halbuki beni şikayet edenler 2013 yılında dinlenmiştir. Ben 2012 yılında merkeze alınarak emekli oldum. Hakkımda yapılan idari soruşturmalardan ise aklandım. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına göre belirlenen FETÖ üyeliği kriterlerinin hiçbiri tarafıma uymamaktadır. Ayrıca, polis ve Salahiyet Kanunu Ek 7 Ek 3'üncü maddeye göre; 'Önleyici dinlemelerinde görev ve yetkili, İstihbarat Daire Başkanlığı ve alt birimleridir' denilmiştir. Yine ayrıca, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Görev ve Yetkilerini Gösteren Yönetmeliğin 8. Maddesinde önleme dinlemelerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı açıkça belirtilmiştir. İl müdürlerinin iki mevzuata göre de dinleme talimatı verme yetkisi yoktur."

Tecrübesiz olduğunu savunduğu müfettişin kişisel kanaatine dayanılarak hakkında soruşturma açıldığını öne süren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Hakkımda, 'İletişimin gizliliğini ihlal, evrakta sahtecilik, FETÖ örgüt üyeliği' suçlamaları ile kamu davası açıldı. Dava iki yıl sürdü ve bugün de sonuçlandı. Karar duruşmasında üzerime atılan iftiraların gerçek olmadığı, somut bir delil sunulmadığı, herhangi bir suçu işlediğim sabit görülmediği, FETÖ ile herhangi bir bağım ve ilgim olmadığı gibi sempatimin dahi bulunmadığı anlaşılmıştır. Neticede mahkeme kararında, 'Yapılan yargılamada toplanan delillere göre suçları işlediği sabit olmadığından 5271 sayılı CMK'nın 232/2-e maddesi gereğince beraatine' ibarelerine yer verilmiştir. Buna göre hakkımda beraat kararı verilmiştir. Yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Beni maddi ve manevi zarara uğratan, iftiracılar ve kumpasçılar, yüce Türk adaleti önünde hesap vereceklerdir."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldıYılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı
AST nedir? AST neden yükselir ve neden düşer?AST nedir? AST neden yükselir ve neden düşer?

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Korkunç olay! Evine çatıdan girmeye çalışırken hayatını kaybetti

Korkunç olay! Evine çatıdan girmeye çalışırken hayatını kaybetti

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı: Su satışları patladı

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.