FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi

Serkan Gölge, Antakya ilçesindeki babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece tahliyesinin ardından ABD konsolosluğundaki görevlilerin kendisini aradığını belirtti, avukatının denetimli serbestlik kapsamında yurt dışı çıkış yasağının bulunduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Gölge, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesindeki (NASA) göreviyle ilgili sürece ilişkin, "NASA beni 1,5 sene bekledi, tahliye olmayınca tabii haliyle işten çıkarmak zorunda kaldı ama açık kapı bıraktılar, 'eğer geri dönebilirsen seni tekrar elbetteki almak isteriz.' dediler. Şu an bir yurt dışı çıkış yasağı var, belki o kaldırılabilir mi onu bilemiyorum." diye konuştu.

Hukuki süreci devam ettireceğini belirten Gölge, Anayasa Mahkemesinde halen devam eden bir davasının bulunduğunu ifade etti.

