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FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:03 | Son Güncelleme

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Hükümlü Serkan Gölge'nin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyesinin 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanundaki düzenleme uyarınca yapıldığı, aksi haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla arz olunur"

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından, FETÖ/PDY davasında "terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin bazı haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı, hükümlünün, denetimli serbestlik kapsamında ilgili kanun uyarınca tahliye edildiği bildirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan Gölge'nin tahliyesi ile ilgili basında yer alan haber ve yorumlar üzerine açıklama gereği görüldüğü belirtildi.

Gölge hakkında, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 19 Eylül 2018 tarihli kararıyla "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezası verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cezanın Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Mart 2019 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği, 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ve 5 Ağustos 2016 tarihinden itibaren tutuklu bulunan hükümlü Serkan Gölge'nin İskenderun İnfaz Hakimliğinin 29 Mayıs 2019 tarihli kararıyla 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 105/A maddesi ile geçici 6. maddesi uyarınca koşullu salıverme tarihine 1 yıl kalması nedeniyle bakiye cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verildiği, karar üzerine 29 Mayıs 2019 tarihinde hükümlünün tahliye edildiği ve hükümlü Serkan Gölge'nin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyesinin 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanundaki düzenleme uyarınca yapıldığı, aksi haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla arz olunur."

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hatay Serkan Gölge

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