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FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

22.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli, Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman şehirlerinde yürütülen FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, polis, müfettiş, uzman, asker, mühendis ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da başlattığı operasyon sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Edirne
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