FETÖ şüphelilerini örgüte bildiren avukata gözaltı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETO) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin tahkikat sürecini raporlayarak örgütün üst kadrolarına aktaran bir avukat, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve adliye süreçlerini raporlayarak örgütün üst kadrolarına bildirdiği öne sürülen ismi açıklanmayan avukatı gözaltına aldı. İzmir Barosu'na kayıtlı avukatın evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen avukatın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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