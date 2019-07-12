FETÖ şüphelisi 10 polis, mahrem imamlarla konuşmuş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 10 polis, sağlık kontrolünden geçirildi. Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarla konuştuğu belirlenen şüpheli polisler sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u görevli 2'si ihraç edilen polislere yönelik operasyon yaptı. 10 Temmuz'da Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari'de belinledikleri adreslere şafak vakti yapılan baskında 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 'mahrem imamlarla' ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık aramalar yaptıkları saptandı. Adana'ya getirilen 10 kişi sağlık kontrollerini ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı olan 2 polis ise aranıyor.

