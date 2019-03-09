KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Yargıtay ve Danıştay'a seçilmesi kararlaştırılan üyelerine, seçimlerden önce düzenlenen bölgesel toplantılarda yeni görevlerini tebliğ ettiği, kıyafete, davranışlara dikkat edilmesi, lacivert veya siyah takım elbiseler giyilmesi talimatı verdiği tespit edildi.

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülen davalarda, örgütün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) nasıl yapılandığı tek tek ortaya çıkarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu tarafından bir davada sunulan mütalaada, örgütün Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimlerinden önceki talimatlarına ilişkin tespitlerde bulunuldu. Mütalaaya göre, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilecek olan örgüt mensupları, bu görevlerini seçimlerden önce öğrendi.

Örgüt, 2010'da HSYK'da çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine çok sayıda mensubunu yerleştirdi. Söz konusu dönemdeki seçimlerde, örgüt üyesi HSYK üyeleri kendi mensuplarının seçimi için çaba sarf etti.