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FETÖ üyeliğinden tutuklanan belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:19 | Son Güncelleme

İzmir’de FETÖ/PDY’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.İzmir’de, FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp Buca Kırıklar F Tipi Cezaevine konulan Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un, nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

FETÖ üyeliğinden tutuklanan belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı

İzmir’de FETÖ/PDY’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
İzmir’de, FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp Buca Kırıklar F Tipi Cezaevine konulan Urla Belediye Başkanı CHP’li İbrahim Burak Oğuz’un, nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Örgütün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu suçlamasına karşılık Oğuz’un, "Belediye başkanlığı görevinden önce mali müşavir olarak görev yapmaktaydım. Görevim nedeniyle telefonumda yaklaşık 9 bin kişi kayıtlıdır. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum. Telefonumda bu kadar fazla kişinin kayıtlı olması ise tamamen işim gereğidir. Kiminle hangi tarihte konuştuğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Oğuz’a, yurt dışı gezilerinin de sorulduğu, özellikle Güney Afrika’ya yapılan gezi için Oğuz’un "Güney Afrika gezisine İzmirli başkanlar katıldı. Ben özellikle gitmedim" dediği öğrenildi. Örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya’ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesine yaptığı gezi de Oğuz’a soruldu. Oğuz, ziyaretin Uluslararası İş Birliği Forumu’na katılmak için gerçekleştirdiğini ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

"Oğlum FETÖ’cüdür"
Babasının, 31 Mart Yerel Seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ’cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" şeklindeki iddialar üzerine Oğuz’a, "Babanla görüşüyor musun?" diye soruldu. Oğuz, bu soruya "1991 yılında kardeşimi kaybettim. O dönemde babamla annemin arası açılınca aramıza küslük girdi. Ardından sorunu giderdik ve barıştık. Bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil" diye yanıt verdi.
Oğuz’un avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz edeceği ifade edildi.

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