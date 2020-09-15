HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'ye yönelik operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 08:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Başkentte ise 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'DA ÖĞRETMENLERE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Bu haldeyken 'beni meşhur ettiniz' dediBu haldeyken 'beni meşhur ettiniz' dedi
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 DGS tercih kılavuzu!
En Çok Okunan Haberler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Temmuz İstanbul'da hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi, elbise ve nevresimlerde de kullanılıyor
Koronavirüsü öldüren kumaş! Bursa'da üretildi
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayı nedir? Ümit Can Uygun tutuklandı mı? Aleyna Çakır kimdir, katili bulundu mu? Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
19 yaşındaki kayıp kız telefonla ulaştığı annesine 'yetiş' demiş
Bir hafta oldu... Son sözü 'Anne yetiş' olmuş
Adnan Menderes'in 65 yıl önce çekilen fotoğrafı! İlk kez göreceksiniz
Adnan Menderes'in 65 yıl önce çekilen fotoğrafı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.