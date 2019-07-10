HABER

"FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden Ömer Ünlü, yaşadıklarını unutamıyor - Gazi Ömer Ünlü: "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak" - "FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız"

KEMAL KARAGÖZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, FETÖ'cülerin vatan haini olarak öleceğini söyledi.

Adıyaman'da yaşayan Ömer Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşadıklarının bir an olsun aklından çıkmadığını ifade etti.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Ünlü, Harbiye TRT binası önünden evine gittiğini yemek hazırladığı sırada silah sesleri duyduğunu ve elektriklerin kesildiğini kaydetti.

Ünlü, silah seslerinin her geçen dakika şiddetini artırdığını aktararak, "Harbiye Camisi'nden sela okunmaya başladı. Tam o sırada Cumhurbaşkanımız halkı sokaklara davet etti. Abdestimi alıp dışarı ölmeye çıktım. Allah, kimi insanımıza şehitlik kimisine de gazilik verdi. Parmağıma G-3 piyade tüfeği mermisi isabet etti. Ayağıma şarapnel parçası geldi. Yakınımda bulunan 4 kişi şehit oldu." dedi.

15 Temmuz'da yaşanan hainliğin 100 yıl da geçse unutmayacağını bildiren Ünlü, o geceyi unutturmayacaklarını da söyledi.

- "Yine sokağa çıkarız"

Ünlü, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin üst rütbeden şehitlik mertebesine ulaştığını ifade ederek, "FETÖ'cüler vatan haini olarak ölecek. Onların bu ülkede hiçbir şekilde mezarları bile olmayacak. FETÖ, ne yaparsa yapsın boş. Bugün yine girişimde bulunsalar daha fazla kişiyle yine sokağa çıkarız." diye konuştu.

Vatanı uğruna her zaman ölmeye hazır olduğunu belirten Ünlü, vatan, millet ve bayrağını çok sevdiğini dile getirdi.

Ünlü, şöyle devam etti:

"O gece tanklar insanların üzerinden geçiyor. Uçaksavarlarla ateş ediliyor. O gece parmağımdan vuruldum. İki parmağım parçalandı. Şu an bir parmağım kopuk. O gece değil parmaktan olmaya, ölümüne dışarı çıktım. Vücudum umurumda değildi. Biz vatanımız için yaşarız. Bize böyle öğretildi. Vatan gittiği zaman namus ve şeref de gider."

Baba Mahmut Ünlü ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Ünlü, "Oğlumun 15 Temmuz gazisi olduğunu 10 gün sonra öğrendim. Çok şükür sağlık durumu iyi. FETÖ'ye yazıklar olsun. Bu yıl 15 Temmuz'da yine meydanlarda olacağız." şeklinde konuştu.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Çocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklarÇocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklar
Rize'de 300 yıllık kemer köprü çöktüRize'de 300 yıllık kemer köprü çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Adıyaman gazi Ömer Ünlü

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

Tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.