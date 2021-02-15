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  4. FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı

FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı

15.02.2021 18:57 | Son Güncelleme:
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FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.U.

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.U. (30) adlı kadın hakkında cezası kesinleşince yakalama kararı çıkarıldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Daha önce İnegöl’de örgüte ait öğrenci yurdunda yurt müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen M.U., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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