FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.