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FETÖ'nün "aktif" yapılanmasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Örgütün yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütün yeniden yapılanması faaliyetinde bulunan erkek ve kadın sözde sorumlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce geçen hafta Denizli, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Örgütün "aktif" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında kamu çalışanları ile farklı soruşturmalardan firari durumda olan ve örgütün yeni belirlediği sözde il kadın sorumlusu E.Ş. ile il erkek sorumlusu M.K'nin olduğu 12 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada güncel yapılanma faaliyetlerinde bulunan örgüt üyelerinin, sohbet adı altında faaliyetler organize ettikleri, firari şahıslara gizlenmesi için yer temin ettikleri ve iller arasında nakillerini sağladıkları, cezaevinden çıkan üye ve yöneticilerinin örgütten kopmalarını engellemek amacıyla para, gıda ve eşya yardımında bulundukları öğrenildi.

Daha önceki tarihlerde tutuklanıp tahliye olmuş, haklarında verilen hapis cezaları istinafta olan veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Denizli'de tekrar FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları, yeni yapılanma içerisindeki örgütün sözde kadın ve erkek sorumlu belirlediği, şüphelilerin wifi üzerinden mesajlaşarak haberleşme sağladıkları, bazılarının yurt dışından getirttikleri telefon hattı ile görüşme yaptıkları tespit edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün 8 aylık çalışması sonucu 13 Mart'ta, Denizli, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 38'i yakalanmış, 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

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