HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün ’altın çocukları’ eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

FETÖ’nün ’altın çocukları’ eski emniyet müdürleri adım adım izlenerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 19:44 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner’in örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner’in örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri, hücre evine operasyon yapılmadan önce eski emniyet müdürlerini adım adım takip etti.
Edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner’in Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir hücre evinde gizlendikleri tespit edildi. Ceylan ile Salmaner’in fark edilmemek için sakin hareket ettikleri, hücre evine girerken etrafı gözlemledikleri, mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları ve çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkâllerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları belirlendi. Yine iki eski emniyet müdürünün gaybubet evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak, orayı kullandıkları tespit edildi. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in Ceylan ve Salmaner’i örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak görülen ’altın çocuklar’ arasında gördüğü öğrenildi. Örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan, 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arama kararının ardından şahısların iki adresine de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Uyarılar art arda gelmişti! BaşladıUyarılar art arda gelmişti! Başladı
Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
Erdoğan'dan korona açıklaması: Asrın en büyük krizlerinden biri
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Bakan Koca: Hazırlıklı olmalıyız
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Bomba iddia! Göğüs estetiği için...
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
AFAD'dan kritik uyarı! Hepsi bugün ve yarın bekleniyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Merter'de metrobüs kazası
Merter'de metrobüs kazası
Çorum'da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
İstanbul'da sağanak yağış başladı
Uyarılar art arda gelmişti! Başladı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya 60 dikiş atıldı
Son dakika! PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.