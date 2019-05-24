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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşma, bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla sürdü.

Söz verilen sanıklar, görev aldıkları birliklerinde kendilerinden üst rütbede subayların bulunduğunu, yaz dolayısıyla personelin bir kısmının tatilde olduğunu ve verilen emirleri sorgulayamadıklarını anlattı.

Olay günü darbe girişimi olduğunu bilmediklerini, rütbelilerin mesaiye kalmalarını emrettiklerini, emrin herkesi kapsadığını söyleyen sanıklar, üstlerinin kendilerine terör saldırısına yönelik tedbirler alınacağını ifade ettiğini, bu kapsamda hareket ettiklerini, kimseden sıkıyönetim emri almadıklarını aktardı.

Bir kısım sanıklar, üstlerinin emirlerini uyguladıklarını, havalimanına darbe yapmak için gitmediklerini, tabur komutanının tüm emirleri verdiğini, bir ast olarak emirleri uygulamak zorunda kaldıklarını, kimseye zarar vermediklerini söyledi.

Havaya ateş ettiklerini söyleyen bir kısım sanıklar, olay günü hiçbir şeyi anlamadıklarını, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör eylemini hatırladıklarını, bu kapsamda korumak maksadıyla havalimanına gittiklerini, kimseyi derdest etmediklerini ifade etti.

Sanıklar, mütalaadaki ve iddianamedeki tüm suçlamaları reddederek, masum insanları korumak için havalimanına gittiklerini, bu durumda da kendi iradelerinin bulunmadığını, suç işleme amaçlarının bulunmadığını aktardı.

Havalimanına kimseyi sokmama kapsamında emir aldıklarını söyleyen sanıklar, havalimanından çıkışların ise serbest olduğunu, savcılığın "darbe olduğunu öğrenmelerine rağmen faaliyetlerine devam ettikleri" ifadesinin doğru olmadığını, kışlaya dönüş için hareket ettiklerini, araçların nereye sevk edildiyse oraya gittiklerini, araçlardan dışarının görünmediğini, araçların vatandaşların içinde kalmasından sonra polis ekiplerine teslim olduklarını belirtti.

Mütalaada yer alan "Sanıklar suçtan kurtulmaya yönelik ifadeler vermişlerdir." tespitinin yanlış olduğunu savunan sanıklar, bu durumun doğru olmadığını, FETÖ'ye üye olmadıklarını öne sürdü.

Duruşma, 27 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

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15 Temmuz darbe teşebbüsü Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

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