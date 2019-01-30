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FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasındaki kritik isim Türkiye'ye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasındaki kritik isim, Türkiye'ye getirildi FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim E., MİT ve Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasındaki kritik isim, Türkiye'ye getirildi

FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim E., MİT ve Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen, kapatılan Zaman Gazetesi'nin Azerbaycan'daki matbaasının sahibi İbrahim E. hakkında, daha önce yakalama kararı çıkarıldı. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim E. hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT'in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim E., geçen hafta Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi. İbrahim E.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun sürdüğü belirtildi.

NİJERYA'DAN ÜLKEYE GİRERKEN YAKALANDI

Öte yandan, örgütün Nijerya yapılanmasında yer alan ve FETÖ/PDY'ye ait şirkette genel müdürlük yaptığı tespit edilen Zübeyir Gülabi, geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı. İstanbul'dan Ankara'ya getirilen Gülabi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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