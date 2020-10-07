FETÖ’nün bakanlıklar merkez teşkilatındaki yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve/veya Bank Asya’da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları anlaşılan 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

