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FETÖ’nün bölge "arama-tarama mesulü" adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bölge "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen matematik öğretmeni adliyeye sevk edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun bölgesi "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 5 adet ByLock kaydının bulunduğu ileri sürülen matematik öğretmeni Y.K.

FETÖ’nün bölge "arama-tarama mesulü" adliyede

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün bölge "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen matematik öğretmeni adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında örgütün Samsun bölgesi "arama-tarama mesulü" olduğu iddia edilen ve örgütün gizli haberleşme ağı olan 5 adet ByLock kaydının bulunduğu ileri sürülen matematik öğretmeni Y.K. (36), İstanbul’da polisin tesadüfen parkta Genel Bilgi Toplama (GBT) çalışması sırasında yapılan kimlik sorgusunda tespit edildi. Kapatılan örgütün Canik Başarı Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Y.K. Samsun’a getirildi.
Şüphelinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı ve Samsun Adliyesine sevk edildi.

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