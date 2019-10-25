FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- İSTANBUL'da polisin gaybubet evine düzenlediği operasyonla yakalanan, FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen F.K.Y. (28) Bolu'da adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen F.K.Y. adlı kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkili özel okullarda görev yapan F.K.Y.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Ekipler, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya hesabında da artırım yaptığı tespit edilen FK.Y.'nin İstanbul'da kaldığı gaybubet evine operasyon düzenlendi. Aile bireylerinde de ByLock olduğu tespit edilen şüpheli evinde yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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